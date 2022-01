DFB: Budget für Neubau wird eingehalten

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird das Budget für den vor dem Abschluss stehenden Neubau seiner Zentrale in Höhe von 150 Millionen Euro einhalten. Das teilte der Verband am Montag mit und widersprach damit explizit Aussagen des Schatzmeister-Kandidaten Ralf Viktora.