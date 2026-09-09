Bitterer Abend für Königstransfer

Beim Champions-League-Auftakt gegen Atlético Madrid steht Bradley Barcola erstmals in Liverpools Startelf. Doch nach einer Stunde muss der 144-Millionen-Mann verletzungsbedigt schon wieder vom Platz.

Sein Startelf-Debüt hatte sich Bradley Barcola sicher anders vorgestellt: Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison gegen Atlético Madrid durfte der Königstransfer des Sommers zum ersten Mal von Anfang an ran. Doch Barcolas Abend nahm ein unglückliches Ende.

Beim 2:1-Sieg der Reds musste der Franzose nach einer Stunde ausgewechselt werden – nach einem Pass von Florian Wirtz hatte sich der Flügelstürmer an die linke Wade gefasst und ging ohne ersichtliche Fremdeinwirkung zu Boden. Liverpools Mannschaftsärzte begleiteten den 24-Jährigen anschließend vom Platz.

Bradley Barcola steht erstmals in Liverpools Startelf Bradley Barcola steht erstmals in Liverpools Startelf © IMAGO/Shutterstock

CL-Auftakt für Liverpool: Superstar muss raus

Die Fans an der Anfield Road applaudierten, als Barcola zur Seitenlinie ging. Bis dahin hatte er ein durchaus solides Spiel abgeliefert – kurz nach der Halbzeit vergab der Neuzugang auf Wirtz-Vorlage eine klare Großchance. Für den zweimaligen Champions-League-Sieger kam der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong in die Partie. Geschätzte 125 Millionen Euro hatte Liverpool an PSG für Barcola überwiesen – ein Betrag, der durch Boni auf 144 Millionen Euro anwachsen kann. Zuletzt kam er beim Debüt gegen Ipswich Town bereits zu einem Kurzeinsatz.

Weil der Niederländer Cody Gakpo gegen Atlético geschont wird und nicht im Kader steht, warf LFC-Coach Andoni Iraola Barcola erstmals von Beginn an in die Partie. Zum Auftakt der neuen Spielzeit stand neben Barcola auch Wirtz erneut im Startaufgebot, dazu komplettieren Rio Ngumoha und Alexander Isak die Offensive.

Auch Isak (145 Millionen) und Wirtz (125 Millionen) waren im vergangenen Sommer als absolute Toptransfers zu Liverpool gewechselt – die Offensivreihe, die Iraola gegen die Spanier aufs Feld schickt, hat die „Reds“ somit schlappe 414 Millionen Euro gekostet. Jetzt gibt es um einen der drei teuren Stars erst einmal Sorgen an der Anfield Road.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.