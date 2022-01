Schweinsteiger lässt Zukunft als ARD-Experte offen

Schweinsteiger kann sich mittelfristig einen Job bei einem Klub durchaus vorstellen. "Ich sehe mich nahe am Fußball, nahe an den Spielern. Genaue Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht", sagte der frühere Bayern-Profi: "Irgendwann will ich wieder ganz nah an einer Mannschaft sein." Allerdings sehe er sich "nicht am Spielfeldrand" als Trainer: "Da bist du 365 Tage gefordert."