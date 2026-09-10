Bayern und BVB im Free-TV

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist terminiert. Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind dabei jeweils im Free-TV zu sehen. Jetzt stehen auch die genauen Anstoßzeiten fest.

Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal zwischen Titelverteidiger Bayern München und dem 1. FC Magdeburg sowie zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen werden live im Free-TV übertragen. Dies geht aus den am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.

Das ZDF überträgt das Aufeinandertreffen des BVB mit Ligakonkurrent Werder am 27. Oktober (20.45 Uhr). Tags darauf zeigt die ARD das Duell zwischen Rekordpokalsieger Bayern und Zweitligist Magdeburg (20.45 Uhr).

Vincent Kompany und der FC Bayern treten im Pokal gegen den FC Magdeburg an Vincent Kompany und der FC Bayern treten im Pokal gegen den FC Magdeburg an © IMAGO/Sven Simon

Auch Jeddeloh-Termin steht fest

Der letzte verbliebene Regionalligist SSV Jeddeloh II, der sich in der ersten Runde überraschend gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim (5:2) durchgesetzt hatte, muss ebenfalls am Mittwoch ran.

Die Niedersachsen empfangen um 18.00 Uhr Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle 16 Begegnungen der zweiten Runde am 27. und 28. Oktober live.