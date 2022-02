Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern? Polens Verbandschef Cezary Kulesza spricht

Kulesza: Symbole sind in der heutigen Welt sehr wichtig und können von großem Wert sein. Robert Lewandowski hat sich glorreich verhalten und seine Solidarität mit der angegriffenen ukrainischen Nation zum Ausdruck gebracht. Zuvor hatte er zusammen mit anderen Spielern unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich nicht vorstellen kann, zu diesem Zeitpunkt gegen Russland zu spielen. In der Welt der sozialen Medien, in der die besten Spieler von Millionen von Fans auf der ganzen Welt verfolgt werden, haben solche symbolischen Aktionen eine extrem aufbauende und verbindende Kraft.