Russland-Ukraine-Konflikt: Auswirkungen auf die Sportwelt von Putins Invasion

Der deutsche Formel-1-Star Mick Schumacher hat mit Bestürzung auf den Angriff Russlands in der Ukraine reagiert. Sein Haas-Rennstall verzichtet auf russische Farben: Das US-Team wird sein Auto zum Abschluss der Testfahrten in Barcelona am Freitag in weißer Lackierung auf die Strecke schicken. Hier geht‘s zur Meldung!