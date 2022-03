Peters sieht hohe Hürden für Rückkehr Russlands

Frankfurt am Main (SID) - Peter Peters sieht hohe Hürden für eine Rückkehr Russlands in den internationalen Sport. „Das ist nur möglich, wenn der Krieg endet“, sagte das Council-Mitglied des Fußball-Weltverbands FIFA dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Außerdem muss Russland erkennen, welches Unrecht in der Ukraine getan wird ? und nicht das eigene Versagen anderen Ländern und anderen Handlungen in die Schuhe schieben.“