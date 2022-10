Flutlicht an, Folge 44: Verlorene Heldinnen und ihre Geschichten

Als der einstige Verbandsgründer online über einen Artikel von Chuka Onwumechili zum Fußball der Frauen in Nigeria stolpert, schreibt er Onwumechili an. Im bereits bestehenden Netzwerk entsteht die Idee, die Geschichte der kickenden Frauen in ausführlichen Artikeln zu erzählen und in Sachen Eckdaten schlicht zusammenzutragen. Die Longreads zu all den „Forgotten Heroines“, so auch der Name der Seite, soll als Grundlage dienen für alle, die im Fußball der Frauen schreibend und berichtend unterwegs sind, so die Idee des Teams.