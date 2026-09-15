Neue Details zu Dreesen-Vertrag

Der Vorstandsboss des FC Bayern könnte länger als gedacht an der Spitze stehen: Jan-Christian Dreesen verfügt über eine interessante Klausel in seinem Vertrag.

Jan-Christian Dreesen kann seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern per einseitiger Klausel um ein weiteres Jahr verlängern. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht von Merkur/tz, laut dem der Bayern-Boss somit bis 2030 an der Spitze des deutschen Rekordmeisters stehen könnte, bestätigen.

Der Aufsichtsrat der Bayern hatte die Vertragsverlängerung mit dem langjährigen Bayern-Boss bis 2029 jüngst abgesegnet, auch Sportvorstand Max Eberl hatte ein neues Arbeitspapier für denselben Zeitraum erhalten. Ob auch dessen Deal eine Klausel enthält, ist nicht bekannt.

Jan-Christian Dreesen könnte länger beim FC Bayern bleiben Jan-Christian Dreesen könnte länger beim FC Bayern bleiben © IMAGO/Maximilian Koch

So sieht der Vorstand des FC Bayern aus

Dreesen steht dem FCB seit Mai 2023 vor. Bei den Münchnern ist er aber schon seit 2013 tätig. Zunächst war er als Vorstand Finanzen im Einsatz. Außerdem bekleidete er lange den Posten des stellverstretenden Vorstandsvorsitzenden.

Eberl wiederum stieß im März 2024 zu den Münchnern. Er bildet zusammen mit Dreesen und Rouven Kasper (Vorstand Marketing und Vertrieb) den dreiköpfigen Vorstand des FC Bayern.

Dem Vorstand obliegt auch die Vertragsverlängerung mit Sportdirektor Christoph Freund, die wohl schon bald erfolgen soll.

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