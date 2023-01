Abschied von Pele: Öffentliche Totenwache hat begonnen

Zuvor war Peles Sarg in der Nacht aus Sao Paulo in die Hafenstadt überführt worden. Nach einem Trauerzug durch die Straßen von Santos, der auch an dem Haus, in dem Peles 100 Jahre alte Mutter lebt, vorbeiziehen soll, wird das Idol dann am Dienstag im Familienkreis beigesetzt.