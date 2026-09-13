Bayern-Arbeitssieg im Wunderdorf

Auch der Branchenprimus bekommt mit dem aufmüpfigen Aufsteiger Probleme. Letztlich reicht es aber doch.

Der mächtige Rekordmeister erobert das tapfere Wunderdorf – aber mit größter Mühe: Bayern München hat das Duell David gegen Goliath erstaunlich knapp für sich entschieden und den Höhenflug der SV Elversberg gebremst. Das Star-Team von Vincent Kompany bezwang den lange auf Augenhöhe agierenden Aufsteiger mit 2:1 (1:0) und fand nach dem Unentschieden auf Schalke in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur. Der Motor des Serien-Champions stotterte aber erneut, zur Leichtigkeit der Vorsaison fehlt noch extrem viel.

Lennart Karl (26.) und Harry Kane (72.) sorgten für den Arbeitssieg, damit rückte der FCB bis auf zwei Punkte an die Spitze heran. Mit dem dritten Sieg beim achten Liga-Gastspiel hübschte der Meister zudem seine Ausbeute im Saarland auf – in keinem anderen Bundesland ist die Bilanz negativ. Für den 13.000-Seelen-Ort war es trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Maurice Krattenmacher (61.) die erste Niederlage überhaupt im Oberhaus.

Überraschend gingen die Saarländer nach ihrem Traumstart mit zwei Punkten mehr als der Branchenprimus ins Duell der Extreme, Trainer Vincent Wagner durfte nach der Aufhebung seiner Gelb-Rot-Sperre am Spielfeldrand dabei sein. Auf dem Rasen standen sich zu Beginn Marktwerte von 35 Millionen und 680 Millionen Euro gegenüber, wobei Kompany nach dem 5:0 zum Champions-League-Auftakt sogar noch Topstars wie Joshua Kimmich, Jamal Musiala oder Manuel Neuer auf der Bank ließ.

Die Bayern drückten den Aufsteiger auch ohne einige Stammspieler von Beginn an tief hinten rein, zunächst war aber kein Durchkommen. Die erste gefährliche Aktion hatte stattdessen Elversberg, weil Minjae Kim eine gefährliche Hereingabe fast ins eigene Tor lenkte (17.). Der Außenseiter schöpfte daraus Mut, wagte auch dank Münchner Ungenauigkeiten im Aufbau vermehrt offensive Ausflüge. Einmal kam Noah Darvich nicht heran (19.), zudem fehlte bei einer Überzahlsituation der letzte Pass (21.).

DEINE MEINUNG

Die Bayern hatten in dieser Phase Probleme – und sie schlugen doch im Stile eines Spitzenteams mit der ersten Chance zu. Karl musste nach perfekter Hereingabe von Ismael Saibari am zweiten Pfosten nur noch die Innenseite hinhalten. Doch die gewohnte Souveränität kehrte damit immer noch nicht zurück, die Münchner agierten ähnlich fahrig wie auf Schalke. Fast wäre das bestraft worden, doch der Treffer von Cole Campbell zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht (43.).

Auch nach der Pause hielten die Saarländer gut mit, kamen sogar zu einigen längeren Ballstafetten. Als Lohn traf der aus München gekommene Krattenmacher mit einem traumhaften Schlenzer in den Winkel. Kompany reagierte sofort mit einem Vierfach-Wechsel, brachte unter anderem Kimmich und Musiala – es begann ein Sturmlauf. Joker Luis Díaz (67.) scheiterte nach einem Arroganzanfall mit der Hacke, Michael Olise (69.) erst an Maximilian Rohr auf der Linie und dann an der Latte (70.).

Dann machte es Kane im Fallen besser und setzte den Ball perfekt ins rechte obere Eck. Danach geriet der Sieg sogar noch in Gefahr.