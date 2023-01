2. Bundesliga: Das ändert Hansa bei Heimspielen

Bei den Heimspielen im Ostseestadion wird an den Catering-Ständen künftig nur noch in umweltschonende Pfandbecher ausgeschenkt. Der Startschuss für das neue Bechersystem fällt beim ersten Zweitliga-Heimspiel des Jahres gegen den Hamburger SV am 5. Februar (ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker). In zahlreichen anderen Stadien des Profifußballs ist ein solches System längst gang und gäbe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)