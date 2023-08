Saisonfinale der Amputierten-Bundesliga in Düsseldorf

Ende Juli wurde Fortuna Düsseldorfs Amputiertenfußballer Radouane Chaanoune einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Denn er erzielte im Juni das Tor des Monats in der ARD -Sportschau. Fast 50 Prozent aller Stimmen entfielen auf den Fallrückzieher des beinamputierten Offensivspielers.

Chaanoune hatte den sehenswerten Treffer beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 erzielt. Nun will Chaanoune am Samstag mit der Fortuna vor heimischer Kulisse im Leistungszentrum am Flinger Broich den Meistertitel erfolgreich verteidigen.