Angeschlagener Flick: „Ich fighte weiter“

Bundestrainer Hansi Flick ist vorerst im Amt, sieht seinen Job aber anscheinend nicht als sicher an. Im Profi-Fußball sei „vieles schwer vorherzusagen“, sagte Flick beim öffentlichen Training der Nationalmannschaft am Sonntagvormittag in Wolfsburg. Fans rief er bei der Autogrammstunde am Spielfeldrand zu: „Ja, ja, ich fighte weiter. Es geht weiter. Das ist so.“