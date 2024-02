Gündogan freut sich mit den Frauen: "Was für eine Leistung"

Der Männer-Kapitän freut sich mit den Frauen: Kurz nachdem sich die deutschen Fußballerinnen ihren Olympiatraum erfüllt hatten, war Ilkay Gündogan einer der ersten Gratulanten. "Was für eine Leistung", schrieb der 33-Jährige bei X im Anschluss an das 2:0 (0:0) in den Niederlanden: "Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation für Olympia."