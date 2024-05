Ballack "beeindruckt" von Leverkusener Dominanz

Leverkusen hat nach der deutschen Meisterschaft noch die Chance, am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) gegen Atalanta Bergamo die Europa League zu gewinnen und am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) den DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern zu holen. Dabei "ungeschlagen zu bleiben und alle drei Titel zu holen, wäre einmalig und wird es die nächsten Jahrzehnte in der Form mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben", sagte Ballack.