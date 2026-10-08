Der Bundestrainer muss personell erneut umdenken. Eine 18-Jährige könnte ihr Debüt feiern.

Die deutschen Fußballerinnen müssen für den Start in die WM-Saison weitere Ausfälle verkraften. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, fallen Bibiane Schulze Solano (muskuläre Verletzung), Selina Cerci (Kniebeschwerden) und Larissa Mühlhaus (Infekt) für die Härtetests gegen Australien und Japan aus.

Dafür nominierte Bundestrainer Christian Wück Innenverteidigerin Luzie Zähringer aus der U19 nach. Die 18-Jährige spielt derzeit als Leihspielerin der Bayern-Frauen in der Bundesliga für den VfB Stuttgart.

DFB-Frauen: Umbau wegen Verletzungen

Bereits vor den neuesten personellen Hiobsbotschaften hatte Wück seinen in der Vorwoche nominierten Kader gewaltig umbauen müssen.

Kapitänin Giulia Gwinn zog sich am vergangenen Samstag einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu und wurde durch Sarai Linder ersetzt. Außerdem rückte Nicole Anyomi für die an der Wade verletzte Vivien Endemann nach. Von vornherein nicht zur Verfügung standen die verletzten Abwehrroutiniers Rebecca Knaak und Kathrin Hendrich, Stammkeeperin Ann-Katrin Berger erhält eine Pause.

Die Spiele am Freitag (20.30 Uhr) in Karlsruhe gegen Australien und am Dienstag (17.45 Uhr) in Bremen gegen Japan läuten für die DFB-Frauen die Vorbereitung auf die WM 2027 in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) ein.

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