Wirtz gegen Bergamo in der Startelf

Mit Ausnahmekönner Florian Wirtz in der Startelf greift Bayer Leverkusen nach dem ersten internationalen Titel seit 36 Jahren. Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler läuft im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo erstmals seit dem Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom (2:0) Anfang Mai von Beginn an auf.