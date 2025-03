Ex-Bayern-Star wittert Verschwörung: "Es steckt etwas dahinter"

Nach dem Ausschluss von der Klub-WM brodelt es beim mexikanischen Club León. Superstar James Rodríguez führt den Protest an und wirft der FIFA Manipulation vor.

Der frühere FC-Bayern-Star James Rodríguez hat die Entscheidung der FIFA, den mexikanischen Club León von der Klub-WM auszuschließen, als „schweres Unrecht“ bezeichnet. Bei einer spontan einberufenen Pressekonferenz am Freitag kritisierte der kolumbianische Superstar gemeinsam mit Teamkollege Andrés Guardado den Weltverband scharf.

„Das Team, das uns ersetzen würde, wäre befleckt, der Fußball wäre befleckt. So viele Fans haben geplant, zum Turnier zu reisen. Wie erklärt man ihnen, dass sie nicht fahren können?“, beschwerte sich der ehemalige Münchner.

Rodríguez: „Es steckt etwas dahinter“

Rodríguez, der erst im Januar zu León gewechselt war, dementierte unterdessen Gerüchte, er könne den Verein nach dem Ausschluss verlassen. „Ich bleibe hier. Ich bin sehr glücklich hier“, stellte er klar: „Ich habe einen Einjahresvertrag und werde ihn bis zum letzten Tag erfüllen. Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Ich bin sehr glücklich hier, ob wir nun an der Klub-WM teilnehmen oder nicht.“

Der Kolumbianer deutete jedoch an, dass er Zweifel an den Beweggründen der FIFA habe: „Es steckt etwas dahinter. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn ein anderes Team uns ersetzt, wird der Fußball beschmutzt sein.“