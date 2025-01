James Rodríguez hat schon wieder einen neuen Klub

Der kolumbianische Fußball-Star James Rodriguez hat nach nur viereinhalb Monaten den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano verlassen. Der 33-Jährige spielt künftig in Mexiko für Club Leon. Dies gaben beide Vereine am Montag bekannt. Erst im August war der Spielmacher ablösefrei nach Spanien gewechselt, ihm gelang in sechs Einsätzen für Rayo in La Liga keine Torbeteiligung.