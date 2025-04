Nagelsmann würdigt Hummels: "Vorbild einer ganzen Generation"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: „Mats Hummels war eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB. An diesen Erfolgen hatte er als Führungsspieler, aber auch als Identifikationsfigur abseits des Platzes erheblichen Anteil. In seiner erfolgreichen Karriere hat er seine Vereine geprägt - mit dem Abschluss bei einem der größten Klubs in der schönsten Stadt der Welt.“ Hummels (36) beendet seine Karriere im Mai bei der AS Rom, für die auch Völler einst spielte.