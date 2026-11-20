Der frühere Ethikrichter der FIFA, Hans-Joachim Eckert, rechnet Im SPORT1-Interview mit Gianni Infantino ab. Er traut Herausforderer Philippe Diallo einiges zu – und verrät, wie der FIFA-Präsident noch vor der Wahl gestoppt werden könnte.

Gianni Infantino schien lange kaum aufzuhalten. Mit Geld und Förderprogrammen sicherte sich der FIFA-Präsident weltweit Rückhalt. Doch nun bekommt er bei der Wahl am 18. März 2027 mit Philippe Diallo und Kozo Tashima zwei Gegenkandidaten. Hans-Joachim Eckert, ehemaliger Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer der FIFA-Ethikkommission, hält im SPORT1-Interview vor allem den Franzosen Diallo für einen ernst zu nehmenden Herausforderer.

Eckert, der zuletzt unter anderem Star-Koch Alfons Schuhbeck verteidigte, kennt die Machtstrukturen der FIFA aus nächster Nähe und übt scharfe Kritik an Infantino. Er wirft ihm vor, die Gewaltenteilung ausgehebelt zu haben – und sieht sogar eine Möglichkeit, den Präsidenten vor der Wahl zu stoppen: durch Justizverfahren.

FIFA-Präsident Gianni Infantino FIFA-Präsident Gianni Infantino © IMAGO/Nexpher Images

Wie ernst muss Infantino seine Herausforderer nehmen?

SPORT1: Herr Eckert, mit Philippe Diallo und Kozo Tashima gibt es zwei Gegenkandidaten zu Gianni Infantino. Wie ernst muss der FIFA-Präsident diese Herausforderungen nehmen?

Joachim Eckert: Also ernst zu nehmen ist vor allem Diallo, Tashima eher nicht. Der Japaner hat allenfalls im asiatischen Raum einen Hintergrund. Da sehe ich keine Gefahr für Infantino. Aber Diallo ist als französischer Verbandspräsident natürlich eine Person von Gewicht. Es ist aber noch zu früh, um seine Chancen abzuwägen.

SPORT1: Hat Sie überrascht, dass Diallo seinen Hut in den Ring geworfen hat?

Eckert: Ich hatte ihn nicht auf der Liste. Aber es musste irgendjemand sein. Insofern ist es dann wieder nicht überraschend, dass es jemand ist, der einigermaßen vernetzt ist. Und das ist er sicherlich.

DEINE MEINUNG

SPORT1: Hätte Arsène Wenger bessere Chancen gehabt?

Eckert: Nein, definitiv nicht. Wenger hätte einfach zu den alten Strukturen gezählt.

SPORT1: Schwächt sich die Opposition durch zwei Kandidaten nicht selbst?

Eckert: Das glaube ich nicht. Nehmen wir einmal an, Infantino könne tatsächlich noch kandidieren – das ist ja nicht sicher. Wenn er durch die Statuten ausgebremst wird, kann er nicht antreten. Dann öffnet sich natürlich ein anderes Fenster. Sollten alle drei kandidieren, wäre zunächst eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wenn keiner diese erreicht, scheidet ab dem zweiten Wahlgang jeweils der Kandidat mit den wenigsten Stimmen aus. Aus meiner Sicht wäre das zunächst der Tashima. Dann blieben zwei Kandidaten übrig.

„Er muss klarmachen, dass er anders ist als Infantino“

SPORT1: Infantino verfügt vor allem in Afrika, Asien und Südamerika über großen Rückhalt. Wie kann ein Herausforderer diese Stimmen gewinnen?

Eckert: Er muss klarmachen, dass er anders ist als Infantino. Infantino macht das Ganze mit Geld. Das war schon immer so, und er macht es weiter. Die Frage ist: Wollen die Verbände tatsächlich einen Wechsel? Und wollen sie wirklich jemand anderen an der Spitze?

SPORT1: Was spricht für Diallo? Hat er überzeugende Alternativen zu Infantinos Politik anzubieten?

Eckert: Das muss er erst einmal darlegen. Er muss sagen, was er anders machen will und wie er es anders machen will. Dann wird man sehen, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Die Chance muss man ihm geben.

Hans-Joachim Eckert (l.) verteidigte zuletzt Alfons Schubert vor Gericht Hans-Joachim Eckert (l.) verteidigte zuletzt Alfons Schubert vor Gericht © IMAGO/Sven Simon

SPORT1: Infantino hat durch seine Förderprogramme die finanziellen Möglichkeiten vieler kleinerer Verbände erheblich verbessert. Hat er sich damit deren Stimmen gesichert?

Eckert: Natürlich. Denken Sie einmal an die Malediven. Ich weiß nicht, ob sie mehr als einen Fußballplatz haben. Aber Infantino gibt diesen Ländern Geld, und das nehmen sie dankbar an. Die Frage ist nur: Ist das wirklich alles, was die Konföderationen wollen? Oder wollen sie auch die Sicherheit, einen Präsidenten zu haben, dem nicht wieder irgendwelche krummen Geschäfte einfallen?

SPORT1: Wie unabhängig können Delegierte entscheiden, wenn ihre Verbände finanziell von der FIFA abhängig sind?

Eckert: Als Erstes müsste man regeln, dass es eine geheime Wahl gibt. Eine Abstimmung per Akklamation ist sowieso ein Schwachsinn. Es muss geheim gewählt werden, damit jeder frei entscheiden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die kleinen Staaten tatsächlich sagen: ‚Wir nehmen lieber das Geld von Infantino, als jemand anderen zu wählen‘. Diallo muss jetzt innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen, also bis Weihnachten, ein Programm vorlegen. Dann wird man sehen.

Infantino? „Die Verteilung der Gelder hat er perfektioniert“

SPORT1: Unter Sepp Blatter gab es bereits ein ähnliches System der Macht- und Geldverteilung. Hat Infantino es lediglich perfektioniert?

Eckert: Die Verteilung der Gelder hat er natürlich perfektioniert, weil er viel mehr Geld zur Verfügung hatte als Blatter. Aber Blatter war von der Struktur her schon noch etwas anders. Blatter hat eben auch mit den Leuten geredet. Und da bin ich mir nicht sicher, ob Herr Infantino das tut. Es gab einmal die Geschichte, Infantino fahre grundsätzlich allein im Aufzug. Die FIFA wies das mit einer förmlichen Erklärung zurück. Da habe ich mir nur gedacht: ‚Ist schon recht‘! Jedenfalls bin ich mit Herrn Infantino, solange ich noch dabei war, niemals mit dem Lift gefahren. (lacht)

Philippe Diallo ist der UEFA-Kandidat für die FIFA-Präsidenten-Wahl Philippe Diallo ist der UEFA-Kandidat für die FIFA-Präsidenten-Wahl © IMAGO/PsnewZ

SPORT1: Die UEFA hat Infantino jahrelang unterstützt und seine Wiederwahl mitgetragen. Haben die Europäer eine Mitschuld an seiner heutigen Machtfülle?

Eckert: Das würde ich so nicht sehen. Infantino hat zunächst Dinge gemacht, die für den Fußball gut waren. Die UEFA hat ihn deshalb unterstützt. Das änderte sich in dem Moment, als die Gremien nicht mehr eingebunden waren. Ein Beispiel war das Angebot einer Investorengruppe über 25 Milliarden Dollar, damals rund 22 Milliarden Euro, für die Vermarktungsrechte an neuen Wettbewerben. Das wurde 2018 ins Spiel gebracht. Ab diesem Moment war Infantino nicht mehr glaubwürdig. Das Council hat ihn zu Recht gebremst. Ich habe gesagt: ‚Wir müssen doch wissen, worum es geht‘. Infantino sagte, er könne es nicht sagen. Das ist die Situation.

UEFA fordert mehr Gewaltenteilung

SPORT1: Die UEFA fordert inzwischen mehr Gewaltenteilung und eine stärkere Kontrolle des Präsidenten. Sind solche Reformen innerhalb der FIFA überhaupt noch durchsetzbar?

Eckert: Natürlich. Diese Struktur hatten wir schon. Die Beraterkommission unter Mark Pieth hatte entsprechende Vorschläge gemacht. Ein ganz wesentlicher Punkt war, dass der Präsident nur noch repräsentative Aufgaben übernimmt. Der Generalsekretär beziehungsweise die Generalsekretärin bestimmt die Politik. Das hat Infantino überhaupt nicht gepasst. Deshalb hat er das sukzessive geändert. Dafür brauchte er natürlich auch Leute, etwa die Vorsitzenden der Ethik-Kommission, um den Ethik-Kodex zu ändern. Dass ein Präsident in den Ethik-Kodex hineinregiert, halte ich für unmöglich. Infantino hatte seine Anmerkungen dazu sogar rot markiert. Ich habe gesagt: Das gibt es bei mir nicht, definitiv nicht. Das ist auch nicht sein Job. Dafür ist das Council zuständig. Da sehen Sie schon: Er hat sich über alles hinweggesetzt, und man hat ihn gewähren lassen, weil er Geld ins Land gebracht hat.

SPORT1: Angenommen, Diallo gewinnt tatsächlich: Wie groß wäre sein Handlungsspielraum? Könnte er die FIFA grundlegend verändern?

Eckert: Das kommt darauf an, was er ändern will. Wenn er sagt: Wir machen ein Zweierteam aus Präsident und Generalsekretär, wir arbeiten zusammen und entscheiden zusammen, ich vertrete die FIFA nach außen – dann kann er das machen. Er könnte alle Kommissionen zusammenholen und gemeinsam entscheiden, wie die Strukturen künftig aussehen sollen. Ein Verein kann sich seine Satzung und seine Regeln selbst geben. Die Vorschläge der damaligen Beraterkommission wären dafür eine gute Grundlage gewesen: Leute von außen holen und eine neue Struktur schaffen. Das Schlimmste wäre für mich, wenn man einfach so weiterwurschtelt wie bisher. Das sollte nicht passieren.

SPORT1: Sie haben auch die Nachfolger in der Ethik-Kommission kritisiert. Was ist damals passiert?

Eckert: Denken Sie an die ganzen Südamerikaner, die da im Spiel waren. María Claudia Rojas hat sich aus meiner Sicht schon dadurch disqualifiziert, dass kurz nach ihrem Amtsantritt öffentlich erklärt wurde, es gebe keine offenen Ermittlungsverfahren gegen Infantino. Cornel Borbély hatte angeboten, sich mit ihr in Zürich zusammenzusetzen und sie über den Stand der laufenden Verfahren zu informieren. Das hat sie abgelehnt. Mein Nachfolger hat das Angebot übrigens ebenfalls abgelehnt. Da waren aus meiner Sicht erste Tendenzen sichtbar, wie Infantino sich die Zukunft vorstellt. Das passiert ja nicht von allein. Das ist für mich nur mit Geld zu erklären.

Friedenspreis für Trump: „an Absurdität nicht zu überbieten“

SPORT1: Auch der FIFA-Friedenspreis für Donald Trump hat für Kritik gesorgt.

Eckert: Das war an Absurdität nicht zu überbieten. Ich habe schon gefragt: Wer ist auf die Idee gekommen? Wer hat den Künstler ausgesucht? Wer hat ihn bezahlt? Mit welchem Geld wurde der Friedenspreis bezahlt? Das ist bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig wissen wir, ob die Ethik-Kommission das überhaupt aufgegriffen und geprüft hat. Auch andere Änderungen gingen sehr schnell. Die Regelung, vorläufige Sperren oder die vorläufige Einleitung von Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren auf der FIFA-Internetseite zu veröffentlichen, war ratzfatz wieder weg. Das sind alles Punkte, bei denen man sehen muss, was unter Infantino passiert ist.

SPORT1: Bei Baloguns Platzverweis hat Trump gesagt, er wisse gar nicht, was eine Rote Karte bedeutet.

Eckert: Das glaube ich ihm auch, weil er wahrscheinlich nicht einmal die Regeln des Fußballs kennt. Da haben die zwei Richtigen zusammengefunden. Aber man muss auch sagen: In dem Moment, in dem das alles gelaufen war, brauchte Trump Infantino nicht mehr. Das Verhältnis kühlte ziemlich schnell ab.

SPORT1: Abschließend: Sehen Sie die Chance, Infantino vor der Wahl zu stoppen?

Eckert: Ich sehe nach wie vor eine reale Chance, dass man Infantino im Wege von Justizverfahren an der Wahl hindert. Denn wenn ein Strafverfahren gegen ihn läuft, dann kann er nicht gewählt werden. Das sagen die Statuten. Da wollen wir doch einmal schauen, ob man das nicht hinbringt.