Fußball>

UEFA-Funktionär mit heftigem Angriff auf Jürgen Klopp

Heftiger Angriff auf Klopp

Ein Funktionär der UEFA greift Jürgen Klopp in einem Interview scharf an und beleidigt auch noch dessen Aussehen.
Franziska Wendler
Erstaunliche Aussagen eines UEFA-Funktionärs: Florin Prunea, ehemaliger rumänischer Nationaltorhüter und jetzt UEFA-Delegierter, hat in den vergangenen Jahren diverse Entscheidungen von Jürgen Klopp kritisch beäugt.

Nun hat er Klopps Entschluss, Liverpool zu verlassen und wenig später einen Posten bei Red Bull anzunehmen, ins Visier genommen. So sei Klopp lediglich bei RB, „um Geld zu verdienen“. Dies erklärte er im IamSport-Podcast.

Prunea ist bei der UEFA dafür zuständig, für einen reibungslosen Ablauf der Spiele zu sorgen, zudem fungiert er als Verbindungsmann zum Hauptquartier des Verbandes.

Prunea bezeichnete Klopp in seiner rumänischen Muttersprache unter anderem als „Papagei“. Außerdem stellte der Funktionär die Gründe des Deutschen für dessen Liverpool-Abgang infrage.

UEFA-Delegierter beleidigt Klopp

Zwar wies der Moderator des Podcasts darauf hin, dass Klopp nach mehr als acht Jahren bei den Reds ausgebrannt gewesen sei, gelten lassen wollte Prunea dies aber nicht. Stattdessen nahm er sich den aktuellen Job des Deutschen vor. So sei er zu „Red Bull Salzburg gegangen, nur um dort herumzuhängen und Geld für nichts zu bekommen.“

Der 58-jährige Klopp ist beim RB-Konzern als Global Head of Soccer angestellt.

In der Folge wurde es noch persönlicher. So machte Prunea unmissverständlich deutlich, was er von dem langjährigen Erfolgstrainer – und dessen Aussehen hält. „Ich habe ihn nie gemocht. Dieser ganze Zirkus … man könnte meinen, er würde mit seinen Zähnen Ziegelsteine kauen.“

