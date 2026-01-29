Europa League: VfB muss in die Play-offs

SID 29.01.2026 • 23:44 Uhr Die Stuttgarter siegen gegen Bern - und muss dennoch in die Zwischenrunde.

Der VfB Stuttgart muss ins Achtelfinale der Europa League den Umweg über die ungeliebten Play-offs nehmen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zwar zum Abschluss der Ligaphase gegen die Young Boys Bern glücklich mit 3:2 (2:1) - doch nach drei Auswärtsniederlagen verfehlte der VfB die angestrebten Top acht als Tabellenelfter knapp.

Der VfB ging früh durch Nationalspieler Deniz Undav in Führung (6.). Ermedin Demirovic legte nur eine Minute später nach. Die bis dahin chancenlosen Young Boys kamen kurz vor der Pause durch Armin Gigovic (42.) zum Anschluss. Sandro Lauper glich mit einem Traumtor aus (57.). Chema (90.) gelang spät der Stuttgarter Siegtreffer - ein Happy-End gab es aber nicht mehr.

„Wir hatten die Qualifikation von Beginn an nicht in unserer eigenen Hand. Unser Spiel war ab der 35. Minute nicht mehr gut. So was müssen wir schnell abstellen. Irgendwann geht es nicht mehr gut“, sagte Deniz Undav bei RTL kritisch.

Die Auslosung der Play-off-Partien findet am Freitag (13.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Als Gegner kommen Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad in Frage. Gespielt wird am 19. und 26. Februar. Der VfB genießt im Rückspiel Heimrecht. In der Liga geht es für die ambitionierten Schwaben am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zuhause gegen den SC Freiburg weiter. Für Bern mit dem früheren Bundesligatrainer Gerardo Seoane ist die Europapokal-Saison vorbei.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem VfB international aber trotz des Dämpfers noch einiges zu. „Auch wenn sie nicht unter den Top acht stehen, gehört der VfB für mich zu den Favoriten“, sagte er vor der Partie bei RTL

Als müssten die Schwaben dies untermauern, legten sie fulminant los. Die Young Boys, die in der vergangenen Saison in der Champions beim 1:5 in Stuttgart chancenlos waren, gerieten früh unter Druck und in Rückstand.

Der VfB zeigte sich dabei sehr effizient - im Gegensatz zum Spiel vergangene Woche in Rom (0:2), in dem Stuttgart fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen war und eine bessere Ausgangslage vor dem letzten Spieltag verpasst hatte.