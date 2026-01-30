Stimmungsvolle Auswärtsreise: VfB fordert Celtic Glasgow

SID 30.01.2026 • 13:32 Uhr Die Schwaben treffen in den Play-offs auf den schottischen Meister.

Der VfB Stuttgart bekommt es in den Play-offs der Europa League mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Der VfB, der die Ligaphase als Elfter abschloss, muss zunächst auswärts ran und darf sich auf eine stimmungsvolle Kulisse im Celtic Park freuen. Das Rückspiel steigt dann in Schwaben. Ausgetragen wird die Zwischenrunde am 19. und 26. Februar.

Die Stuttgarter hatten sich am Donnerstag mit 3:2 (2:1) gegen die Young Boys Bern durchgesetzt, für einen Platz unter den Top acht reichte das aber nicht mehr. Celtic schloss die Ligaphase auf dem 21. Platz ab. Im Achtelfinale würde ein Duell mit dem FC Porto oder Sporting Braga warten.