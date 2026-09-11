Bayern und das Díaz-Problem

Luis Díaz ist beim FC Bayern eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Doch ausgerechnet eine alte Schwäche begleitet den Kolumbianer in die neue Saison.

Es war eigentlich ein Abend, an dem beim FC Bayern am Ende fast alles passte. Gegen Bodö Glimt platzte nach einer zähen Anfangsphase der Knoten, die Münchner spielten sich frei – nur einer konnte mit dem eigenen Auftritt kaum zufrieden sein. Luis Díaz erwischte einen schwachen Abend. SPORT1-Note: 5.

Das allein wäre kaum der Rede wert. Auch einem Leistungsträger darf schließlich einmal wenig gelingen. Auffällig ist allerdings, dass sich beim Kolumbianer derzeit ein Problem wiederholt, das den FC Bayern schon im vergangenen Herbst beschäftigte: Díaz lässt zu viele Möglichkeiten liegen.

Luis Díaz hängt in den Seilen Luis Díaz hängt in den Seilen © IMAGO/Oryk HAIST

„Wir haben es im Podcast schon im vergangenen Jahr besprochen, dass er ein bisschen der Chancentod war“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Luis Díaz: Neue Rolle wegen Harry Kane?

Schon beim 0:0 auf Schalke war das Thema wieder deutlich geworden. Díaz kam zu Möglichkeiten, nutzte sie aber nicht. Dass der 29-Jährige zum Bundesliga-Auftakt gegen Stuttgart noch selbst getroffen hatte, ändert nichts am grundsätzlichen Eindruck. Denn gerade gegen tief stehende Gegner kann sich die Abschlussschwäche schnell rächen.

„Wenn der Knoten mal platzt und der erste Ball drin ist, dann läuft es“, erklärt Kumberger mit Blick auf den Champions-League-Abend gegen die Norweger. Auf Schalke war genau das nicht gelungen. Deshalb müsse man „gerade in diesem Fall Luis Díaz schon ein bisschen in die Pflicht nehmen“.

DEINE MEINUNG

Den Stab über Díaz zu brechen, wäre allerdings völlig überzogen. Dafür ist sein Wert für die Mannschaft viel zu groß.

Seine Rolle könnte sich allerdings verändern. Harry Kane sieht sich mittlerweile erklärtermaßen als zweiter Zehner. Es entstehen Räume, in die insbesondere die Außenspieler stoßen müssen – und plötzlich wird von Díaz noch stärker verlangt, selbst zum Vollstrecker zu werden.

„Wenn er dann nicht trifft, haben die Bayern ein Problem“, sagt Kumberger.

Braucht Díaz auch mal eine Pause?

Hinzu kommt eine zweite Frage, die beim Kolumbianer im Laufe der Saison noch wichtig werden könnte: die Belastung. Díaz gehört zu den Dauerbrennern im Bayern-Kader, spielte im Sommer die Weltmeisterschaft und hatte anschließend nur eine kurze Vorbereitung. Dazu kommen seine regelmäßigen Reisen zur kolumbianischen Nationalmannschaft.

„Bei ihm habe ich die größte Befürchtung, dass er irgendwann einmal eine Pause braucht“, sagt Kumberger. Schon im vergangenen Winter hatte Kompany seinem Flügelspieler zwischenzeitlich zusätzliche Erholung verschafft. Auch diesmal könnte Belastungssteuerung noch zum Thema werden.

Aktuell geht es aber zunächst um etwas anderes. Zwei Spiele in Folge waren nicht auf dem Niveau, das Díaz normalerweise anbietet. Noch kein Grund zur Sorge – aber genug, um genauer hinzusehen. Denn ausgerechnet ein Problem, das der Kolumbianer eigentlich schon hinter sich gelassen zu haben schien, ist plötzlich wieder da.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden Teil der Sendung. Alle Infos dazu gibt es im Podcast.

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