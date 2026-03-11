Mainz winkt erstes Viertelfinale - doch Heidel warnt

SID 11.03.2026 • 10:45 Uhr Mainz-Sportvorstand Christian Heidel sieht Olmütz als „unbequem“ und „widerstandsfähig“.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann die Tür zum ersten Viertelfinal-Einzug in seiner Europacup-Geschichte weit aufstoßen - doch Christian Heidel warnt mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag (21.00) bei Sigma Olmütz vor dem zweimaligen tschechischen Pokalsieger.

„Sigma Olmütz kommt zwar nicht aus einer der großen Ligen Europas, verdient aber dennoch unseren größten Respekt“, sagte der Mainzer Sportvorstand: „Sie können in ihrer Vereinsgeschichte auf einige Europapokal-Teilnahmen zurückblicken und haben in der laufenden Conference-League-Saison schon bewiesen, dass sie ein unbequemer und widerstandsfähiger Gegner sein können.“

Während es die Mainzer direkt ins Achtelfinale geschafft haben, musste Olmütz den Umweg über die Playoffs gehen. Dort setzte sich der Tabellenfünfte aus Tschechien gegen den FC Lausanne-Sport aus der Schweiz durch.