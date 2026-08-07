Norwegens Fußball-Verband fordert Infantinos Rücktritt

SID 07.08.2026 • 12:01 Uhr Für den FIFA-Präsidenten gebe es "keinen Weg zurück mehr", sagt die NFF-Vorsitzende Lise Klaveness.

Der norwegische Fußball-Verband NFF fordert den Rücktritt von Gianni Infantino. Nach einer Sitzung der Verbandsführung, bei der insbesondere die Zukunft des umstrittenen FIFA-Chefs erörtert wurde, sagte die NFF-Vorsitzende Lise Klaveness auf einer Pressekonferenz: „Wir werden den FIFA-Präsidenten jetzt zum Rücktritt auffordern.“

Klaveness ergänzte, Infantino verfüge „nicht über das institutionelle Vertrauen, das erforderlich ist, um die FIFA in der derzeitigen Phase stabil zu führen. Für Gianni Infantino gibt es keinen Weg zurück mehr.“

Norwegische Verbandspräsidentin eine der größten Infantino-Kritiker

Die norwegische Verbandspräsidenten gilt seit langem als eine der schärfsten Kritikerinnen des FIFA-Präsidenten, der sich den 211 Mitgliedsverbänden im März zur Wiederwahl stellen will.