Nächster Dämpfer für Infantino

Auch Österreich stellt sich gegen eine Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Grundlage für diese Entscheidung seien "die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate und die damit deutlich veränderten Rahmenbedingungen".

Auch der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat sich gegen eine Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino ausgesprochen. Grundlage für diese Entscheidung seien „die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate und die damit deutlich veränderten Rahmenbedingungen“, teilte der Aufsichtsrat des ÖFB nach einer Sitzung am Freitag mit.

Damit schließt sich Österreich einer Reihe anderer europäischer Länder an, unter anderem Frankreich, Italien oder England hatten Infantino öffentlich die Unterstützung entzogen.

In Europa unter Druck: Gianni Infantino In Europa unter Druck: Gianni Infantino © POOL/SID/Teresa SUAREZ

Österreich stellt sich gegen Wiederwahl von Infantino

Infantino strebt ungeachtet des Scheiterns des WM-Investorendeals und der massiven Kritik aus Teilen der Fußballwelt eine weitere Amtszeit an, gewählt wird im kommenden März. Die UEFA hatte zuletzt eine Strafanzeige gegen den Schweizer „wegen krimineller Misswirtschaft“ vorbereitet. „Die Vorwürfe wurden bislang weder glaubhaft aufgeklärt noch entkräftet“, heißt es in der ÖFB-Mitteilung weiter.

Sollte Infantino wie angekündigt kandidieren, wird die UEFA mit großer Sicherheit einen Gegenkandidaten ins Rennen schicken. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll machte noch einmal deutlich, dass der ÖFB „felsenfest“ hinter der gemeinsamen Linie der UEFA stehe. „Ein geschlossenes Vorgehen der europäischen Verbände sendet ein starkes Signal der Verantwortung für den Sport und des Zusammenhalts“, so der ÖFB.