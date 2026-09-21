Klopp wendet sich an Ex-Nationalspieler

Jürgen wendet sich an die früheren Nationalspieler. Der Bundestrainer versucht offenbar, alle Fußball-Größen in Deutschland mit ins Boot zu nehmen.

Jürgen Klopp hat für seine Bundestrainer-Mission um die Unterstützung aller früheren Nationalspieler geworben. Die Bild-Zeitung zitiert aus dem von Klopp verfassten Vorwort des regelmäßigen Newsletters an die DFB-Allstars, also an alle Spielerinnen und Spieler mit mindestens einem Länderspiel.

„Ich freue mich sehr, wenn Ihr unsere Nationalmannschaft bei ihrem Neustart auf dem Weg Richtung Europameisterschaft 2028 weiter begleitet und unterstützt. Denn wir alle sind die Nationalmannschaft“, heißt es dort unter anderem.

Jürgen Klopp steht vor seinem Debüt als Nationaltrainer Jürgen Klopp steht vor seinem Debüt als Nationaltrainer © IMAGO/HMB-Media

Klopp trifft mit Deutschland auf den Erzrivalen Niederlande

Klopp versucht also, die wichtigsten und teils auch einflussreichsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball hinter sich und der Mannschaft zu vereinen. „Ich war als Spieler meilenweit von einer Nominierung entfernt, heute darf ich sie als Bundestrainer selbst vornehmen. Das ist ein großes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. So wie ich Eure Verdienste gar nicht hoch genug einschätzen kann“, zitiert die Bild: „Ich bin unheimlich stolz, seit dem 15. August Teil der DFB-Familie sein zu dürfen. Eurer Familie.“

. Bis zum 4. Oktober stehen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vier Spiele auf dem Programm.

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