DFB: Klopp neu im Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung

Das stiftungsinterne Beratungsorgan umfasst nun insgesamt 25 Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft.

Bundestrainer Jürgen Klopp gehört ab sofort dem Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger an. Das DFB-Präsidium berief den 59-Jährigen in seiner jüngsten Sitzung in das stiftungsinterne Beratungsorgan, das unter Vorsitz von DFB-Präsident Bernd Neuendorf insgesamt 25 Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft vereint.

„Sepp Herberger hat den deutschen Fußball weit über den WM-Titel 1954 hinaus geprägt. Fast drei Jahrzehnte als Nationaltrainer haben bleibende Spuren hinterlassen“, sagte Klopp. „Es ist mir eine Ehre, als Mitglied des Kuratoriums seine Werte und Ideale weiterzutragen und die Kraft des Fußballs für Menschen einzusetzen, die unsere Solidarität und Unterstützung brauchen.“

DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert wertete Klopps Zusage als „besondere Wertschätzung für das Lebenswerk von Sepp Herberger und das Wirken unserer Stiftung“. Zugleich unterstreiche die Berufung die hohe Bedeutung gesellschaftlicher Verantwortung innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes. Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski dankte Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann für dessen Engagement im Kuratorium, dem der ehemalige Bundestrainer inzwischen nicht mehr angehört.

Die DFB-Stiftung Sepp Herberger engagiert sich unter anderem im Handicap-Fußball, in der Resozialisierung, in der Förderung junger Fußballerinnen und Fußballer sowie für Mitglieder der Fußballfamilie in Notlagen. Zu ihren bekanntesten Projekten zählen die Blindenfußball-Bundesliga, die Fußball-Inklusionstage, die Resozialisierungsinitiative „Anstoß für ein neues Leben“ und die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards.

Im kommenden Jahr feiert die Stiftung ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist ein Festakt am 12. April in Herbergers Heimatstadt Mannheim.