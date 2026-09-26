"Dann wird der Bundestrainer auch wieder die A1 hochfahren"

Der einstige Bremer Publikumsliebling Diego führt die Werder-Elf im Legendenspiel gegen Real Madrid zum Sieg.

Das Haar ist schon leicht ergraut, doch das Gefühl im Fuß ist bei Diego noch wie zu besten Zeiten vorhanden: Im Legendenspiel zwischen Werder Bremen und Real Madrid gab der frühere Publikumsliebling beim 100-jährigen Jubiläum des Weserstadions eine Kostprobe seines nach wie vor vorhandenen Könnens.

Beim 4:3-Sieg erzielte der 41-Jährige in der 73. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 für die Bremer. Dabei nahm er den Ball im Strafraum gekonnt mit der Brust aus der Luft und schlenzte ihn dann ins rechte untere Eck. Kurz darauf wurde er bei seiner Auswechslung mit Standing Ovations gefeiert.

Diego wurde bei seiner Rückkehr ins Weserstadion gefeiert Diego wurde bei seiner Rückkehr ins Weserstadion gefeiert © IMAGO/Nordphoto

Diego: „Es ist immer eine Ehre für mich“

„Sie lieben mich, ich liebe sie und ich versuche einfach, das zurückzugeben, was sie mir geben. Wenn ich die Freude in den Gesichtern sehe, macht mich das auch glücklich“, sagte Diego bei Sky über die Zuneigung der Fans.

„Es ist immer eine Ehre für mich, in diesem Stadion mit diesen Fans mit dieser Atmosphäre zu sein. Ich bin so glücklich. Wir wollten heute einfach jede Sekunde genießen. Es war eine perfekte Party“, ergänzte der Bremer Pokalsieger von 2009.

Ailton gibt Feierbefehl

Auch Ailton genoss den Abend. „So viele Emotionen“, schwärmte der mittlerweile 53 Jahre alte einstige „Kugelblitz“ und gab den Feierbefehl für einen langen Abend: „Party bis morgen sechs Uhr, kann sein.“

Die weiteren Tore für die Bremer erzielten Sokratis (27.), Markus Rosenberg (45.+1) und Angelos Charisteas (63.). Rubén de la Red (6.), José Callejón (43.) und Agus García (85.) waren die Torschützen aufseiten der Königlichen.

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