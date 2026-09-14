Große Auszeichnung für DFB-Youngster

Der DFB ehrt die beiden Toptalente Kennet Eichhorn und Francix Onyeka. Bei den Frauen erhalten Mirja Kropp und Maj Schneider die höchste Nachwuchs-Auszeichnung.

Die Toptalente Kennet Eichhorn und Francis Onyeka sind vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für herausragende Leistungen geehrt worden. Der 17 Jahre alte Eichhorn war im Sommer von Hertha BSC zu Bundesligist Bayer Leverkusen gewechselt. Onyeka (19), der für Aufsteiger Elversberg spielt, hatte die deutsche U19 bei der EURO 2026 als Kapitän zum Vizetitel geführt.

Francis Onyeka gehört zu den deutschen Top-Talenten Francis Onyeka im EM-Finale © picture-alliance/DFB/SID/Dave Thompson

DFB: Kropp und Schneider ebenfalls geehrt

Bei den Frauen erhielten Mirja Kropp (Jahrgang 2009) von RB Leipzig und Maj Schneider (2007/SC Freiburg) die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball. Torhüterin Kropp war mit der U17 Europameisterin geworden und zur besten Spielerin des gesamten Turniers gekürt worden. Schneider wurde mit der U19 EM-Zweite.

Die Geehrten würden „nicht nur durch ihre fußballerischen Qualitäten und ihre sportliche Entwicklung überzeugen, sondern auch durch ihre Persönlichkeit, ihren Teamgeist und ihr Auftreten auf und neben dem Platz“, hieß es von Seiten des DFB.