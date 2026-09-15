Matthäus widerspricht Yamal deutlich

Mit Lamine Yamal hätte der Ballon d'Or einen würdigen Sieger - so die Selbsteinschätzung des 19-Jährigen. Lothar Matthäus sieht das anders und hebt dabei eine andere Personalie hervor.

Wer ist der beste Spieler der Welt? Wenn es nach Lamine Yamal geht, führt bei der Vergabe des Ballon d’Or kaum ein Weg an seinem eigenen Namen vorbei. „Ich denke, dass ich ihn dieses Jahr aufgrund meiner Erfolge verdient habe“, erklärte der 19-Jährige zuletzt bei Movistar Plus. Den größten Konkurrenten sieht er in Real-Stürmer Kylian Mbappé.

Eine Einschätzung, die Lothar Matthäus so nicht teilt. Deutschlands Rekordnationalspieler sieht Yamal trotz dessen Erfolgen mit Spanien und dem FC Barcelona nicht als prägendsten Spieler des vergangenen Jahres.

Lothar Matthäus widerspricht Lamine Yamals Selbsteinschätzung Lothar Matthäus widerspricht Lamine Yamals Selbsteinschätzung © IMAGO/Beautiful Sports

Matthäus: „Nicht das Jahr von Yamal“

„Lamine Yamal ist mit Spanien Weltmeister geworden und hat mit Barcelona die Meisterschaft gewonnen, aber er war dabei nicht so auffällig wie andere Spieler“, erklärte Matthäus bei Sky.

Vor allem bei Spaniens WM-Triumph habe ein anderer Spieler die entscheidendere Rolle gespielt. Yamal sei dort „einer von vielen“ gewesen, während nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 vor allem Rodri den Unterschied gemacht habe.

Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: Yamal sei zwar „ein außergewöhnlicher Spieler“, dennoch sei es trotz der beiden großen Titel „nicht das Jahr von Lamine Yamal“ gewesen. Chancenlos sieht Matthäus den 19-Jährigen deshalb allerdings nicht. Der Barca-Star bringe grundsätzlich alles mit, was ein zukünftiger Ballon-d’Or-Sieger brauche.

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Matthäus setzt auf Kane

Einen anderen Kandidaten sieht Matthäus derzeit weiter vorne: Harry Kane. Bereits vor wenigen Tagen hatte der 65-Jährige den Bayern-Stürmer zu seinem Favoriten erklärt. Nun untermauerte er seine Einschätzung.

„Er hat den Goldenen Schuh gewonnen, bei der WM getroffen und in der Champions League wichtige Tore erzielt“, zählte Matthäus auf. Hinzu kämen zwei Titel mit dem FC Bayern sowie Halbfinalteilnahmen in der Champions League und bei der Weltmeisterschaft.

Damit sieht Matthäus den Engländer auch vor Kylian Mbappé. Der Franzose lieferte zwar individuell herausragende Zahlen, blieb mit Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft im relevanten Zeitraum aber ohne großen Titel. Für Matthäus ein wichtiger Faktor: „Ich glaube, dass Titel eine entscheidende Rolle spielen.“

Wer mit seiner Einschätzung richtig liegt, entscheidet sich am 26. Oktober. Dann wird der Ballon d’Or in London vergeben.