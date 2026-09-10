Deutscher Schiri pfeift nicht mehr international

Durch seinen Rücktritt verlassen auch seine Assistenten Lasse Koslowski und Christian Gittelmann die FIFA-Liste. Auch Karoline Wacker tritt zurück.

Schiedsrichter Tobias Stieler wird künftig nicht mehr vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für die FIFA-Liste gemeldet. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, entschied sich der 45-Jährige freiwillig für den internationalen Rücktritt. Auf nationaler Ebene bleibt Stieler jedoch weiterhin aktiv und wird Spiele der Bundesliga leiten.

„Als ich 2012 in die Bundesliga kam und das erste Jahr überlebte, war mein großes Ziel, in der Champions League zu pfeifen und die Hymne auf dem Platz zu hören“, erklärte Stieler in der Mitteilung. „Zwölf Jahre waren eine sehr intensive Zeit, mit Höhen, aber auch Tiefen. Mein Entschluss, Ende des Jahres die FIFA-Liste zu verlassen, ist mit Erleichterung verbunden – mein Ziel erreicht und auf dem Weg dorthin unheimlich viele Erfahrungen gesammelt zu haben, auf und neben dem Platz.“

Stielers Bilanz im Europacup

Stieler war 2014 in die FIFA-Liste aufgenommen worden und gab drei Jahre später beim Spiel zwischen Juventus Turin und Olympiakos Piräus sein Debüt in der Champions League. In zwölf Jahren kam der 45-Jährige insgesamt 22-mal in der Königsklasse, 26-mal in der Europa League und dreimal in der Conference League zum Einsatz.

Durch Stielers Rücktritt verlassen auch seine Schiedsrichter-Assistenten Lasse Koslowski und Christian Gittelmann zum Jahreswechsel die FIFA-Liste. Zudem endet für die deutsche Schiedsrichterin Karoline Wacker (35) die internationale Laufbahn. Auch Wacker entschied sich für den Rücktritt.

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