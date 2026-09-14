Dann beruft Klopp seinen ersten Kader

Für den Nations-League-Auftakt versammelt er seine Spieler am 21. September in Herzogenaurach.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen mit Spannung erwarteten Kader für den Start in seine Amtszeit am Donnerstag, dem 17. September, auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main präsentieren. Vier Tage später wird er seine Nationalspieler für den Nations-League-Auftakt beim DFB-Partner adidas in Herzogenaurach versammeln.

Auf Klopp wartet direkt ein herausforderndes Programm. Bis zu seiner Premiere am 24. September in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande bleiben dem 59-Jährigen nur zwei Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft. Auch danach geht es Schlag auf Schlag.

Bundestrainer Jürgen Klopp war zu Gast beim Franz Beckenbauer Supercup Bundestrainer Jürgen Klopp war zu Gast beim Franz Beckenbauer Supercup © IMAGO/Maximilian Koch

Für welche Überraschungen sorgt Klopp?

Am 27. September trifft die DFB-Auswahl bei Klopps Heimpremiere in Augsburg auf Griechenland, vier Tage später geht es in München gegen Serbien. Zum Abschluss des Viererpacks steht das Auswärtsspiel in Griechenland (4. Oktober) auf dem Programm.

Klopp ist als Nachfolger des zurückgetretenen Julian Nagelsmann offiziell seit dem 15. August im Amt. Vor der Bekanntgabe seines ersten Aufgebots gibt es viele Fragen. Wer wird die Nummer eins im Tor? Welche Neulinge erhalten eine Chance? Auf wen verzichtet der ehemalige Meistermacher von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool?

„Ich habe wahnsinnig viele Ideen. Jeder, der berechtigt ist, für die Nationalmannschaft zu spielen, sollte sich Mühe geben. Es ist ein Neustart. Es werden Spieler eine Chance bekommen, die damit noch gar nicht rechnen“, hatte Klopp bei seiner Vorstellung Ende Juli erklärt.