Heftige Abrechnung mit Ballon d’Or

Samuel Umtiti kritisiert Kylian Mbappés Aussagen zum Ballon d'Or und zweifelt grundsätzlich am Stellenwert der Auszeichnung. Eine Nominierung überrascht den Ex-Nationalspieler besonders.

Samuel Umtiti hat Kylian Mbappé nach dessen Aussagen über einen möglichen Ballon-d’Or-Gewinn kritisiert. Der französische Weltmeister von 2018 sagte bei RMC, es sei nicht an seinem Landsmann, über den Sieger der Auszeichnung zu entscheiden.

„Mbappé ist ein selbstbewusster Typ. Man könnte sagen, dass es nicht an ihm ist, darüber zu sprechen, wer den Preis verdient. Er sollte sich auf das konzentrieren, was auf dem Platz passiert“, sagte Umtiti. Der 32-Jährige räumte ein, dass der Stürmer viele Tore erzielt und in bestimmten Phasen gut gespielt habe: „Aber wenn du ihn fragst: ,Wer wird deiner Meinung nach den Ballon d’Or gewinnen?‘, dann war er letztendlich er selbst. Es ist nicht an ihm, den Gewinner zu bestimmen.“

Samuel Umtiti rechnet mit dem Ballon d’Or ab Samuel Umtiti rechnet mit dem Ballon d’Or ab © IMAGO/Panoramic by PsnewZ

Mbappé hatte erklärt, er würde für sich selbst stimmen, falls er bei der Wahl ein Stimmrecht hätte. Umtiti, der seine Karriere im Vorjahr beendet hatte, richtete seine Kritik allerdings nicht allein gegen Mbappé, sondern stellte auch den heutigen Stellenwert des Ballon d’Or infrage.

Ex-Weltmeister spricht Ballon d’Or die Bedeutung ab

„Ich schaue mir diese Zeremonie nicht einmal an. Für Stürmer ist es unglaublich, den Ballon d’Or zu gewinnen. Diese Zeremonie hat jede Bedeutung verloren; sie ist sehr schädlich für den Fußball, der ein Mannschaftssport ist“, sagte Umtiti. Seiner Meinung nach würden viele Spieler stärker an den individuellen Preis als an gemeinsame Erfolge denken.

Auch ein Champions-League-Sieg mit dem Team könne in den Hintergrund rücken, wenn sich alles um die eigene Auszeichnung drehe, erklärte der Ex-Barca-Profi, der sich von einer Nominierung für die diesjährige Auszeichnung besonders überrascht zeigte: Julián Quinones von Al-Qadsiah. „Als ich das sah, fragte ich mich, ob das ein Witz ist“, meinte Umtiti mit Blick auf den mexikanischen Nationalspieler.

DEINE MEINUNG

Seit der Ära von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beachte er die Trophäe kaum noch: „Sie hatten unglaubliche Statistiken, und wenn sie keinen großen Titel gewannen, war das egal, weil ihre Saison einfach überragend war. Heute gibt es nicht mehr unbedingt einen herausragenden Spieler“, betonte Umtiti.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.