Freiburg mit Respekt: „Eines der schwersten Auswärtsspiele“

Der Sport-Club musste am vergangenen Wochenende den ersten Dämpfer hinnehmen. In Europa soll sich das Blatt wieder wenden.

Julian Schuster versuchte mit Blick auf den großen Härtetest in Europa die Lehren aus der ersten Saison-Niederlage des SC Freiburg zu ziehen. „Es ist die Kunst, das abzuhaken und richtig zu analysieren. Wir werden selbstkritisch genug sein, um die Dinge, die wir besser machen können, abzustellen und auch umzustellen“, sagte der Trainer der Breisgauer. Wenn dies gelinge, blicke er nach dem 1:2 bei Bayer Leverkusen auch „positiv“ auf das Gastspiel bei der AS Monaco am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Der Respekt vor dem Spitzenteam sei allerdings groß, ergänzte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein: „Eins der schwersten Auswärtsspiele, das man in der Conference League haben kann. Das wissen wir.“ Die Mannschaft wolle wie in Leverkusen ein „gutes Spiel“ zeigen, nur anders als im Rheinland „auch was Zählbares mitnehmen“. Die Ausgangslage ist nach dem 3:2-Erfolg zum Auftakt gegen Außenseiter FK Jablonec gut. Ziel ist ein Platz unter den besten Acht und der damit verbundene direkte Einzug ins Achtelfinale.