Harry Kane würdigt Lamine Yamal nach seinem Ballon-d'Or-Sieg und hebt dessen außergewöhnlichen Weg beim FC Barcelona hervor.

Harry Kane hat Lamine Yamal nach dem Gewinn des Ballon d’Or mit bemerkenswerten Worten gewürdigt. Der Bayern-Stürmer setzte sich bei der Wahl zum Weltfußballer vor Kylian Mbappé von Real Madrid und Barcelonas Yamal durch. Der 19-Jährige wurde Dritter und erhielt zudem zum dritten Mal nacheinander die Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler.

Auf dem roten Teppich der Gala in London hob Kane im Gespräch mit Movistar+ den rasanten Weg des Barca-Profis hervor. „Er ist ein unglaublicher Spieler. Was er in diesem Alter macht, ist wirklich unglaublich. Ich war (in jungen Jahren; Anm. d. Red.) an mehrere Klubs ausgeliehen und versuchte, meinen Weg zu finden. Das zeigt: Jede Laufbahn ist anders. Er ist sehr gut gestartet, und was er in so jungen Jahren macht, zeigt die Größe seines Talents und seine Qualität“, sagte der Engländer.

Harry Kane lobt Lamine Yamal Harry Kane lobt Lamine Yamal © IMAGO/Kirchner-Media

Kane richtete das Lob damit an einen direkten Konkurrenten im Rennen um die wichtigste individuelle Auszeichnung.

In Yamals Alter sprang Kane von Leihe zu Leihe

Der Ballon-d’Or-Gewinner musste sich als Talent zunächst über Leihstationen empfehlen: Im Januar 2011 ging Kane von Tottenham Hotspur zu Leyton Orient, ein Jahr später zum Millwall FC. Es folgten Norwich City im Sommer 2012 sowie Leicester City im Januar 2013 – seine letzte Leihe mit 19 Jahren.

Yamal hat in diesem Alter bereits drei Meisterschaften, die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft, die Copa del Rey sowie zwei spanische Supercups gewonnen. Der Barca-Profi verließ London zwar ohne den Hauptpreis, aber mit seiner dritten Auszeichnung als bester junger Spieler.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.