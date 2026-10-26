Lamine Yamal räumt beim Ballon-d'Or-Award ab, allerdings zunächst nur den Preis für das größte Talent.

Lamine Yamal ist im Zuge des Ballon d’Or (JETZT im LIVETICKER) zum „Young Talent of the Year“ gekürt worden. Die Auszeichnung für den besten U21-Fußballer Europas ging damit im dritten aufeinanderfolgenden Jahr an den 19 Jahre alten Spanier vom FC Barcelona.

Der Linksfuß spielte eine zentrale Rolle bei Spaniens Weg zum Weltmeister-Titel 2026 und verhalf dem FC Barcelona auf Vereinsebene in der Saison 2025/26 zum Gewinn der LaLiga und des spanischen Supercups. In der jungen Geschichte der Auszeichnung (seit 2018) hatte die Kopa-Trophäe noch nie jemand zweimal gewonnen, Yamal hat es nun dreimal geschafft.

Lamine Yamal beim Ballon-d’Or-Award Lamine Yamal beim Ballon-d’Or-Award © IMAGO/NurPhoto

Gewünscht hatte er sich aber nicht die U21-Auszeichnung, sondern die zum Weltfußballer. „Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Preis an Cubarsí gegangen wäre. Ich finde, dieser Preis muss ihm gehören. Er hat ihn verdient“, sagte Yamal deswegen auf der Bühne.

Lennart Karl vom FC Bayern landete auf Platz vier.

Ballon d’Or: Barca räumt auch bei den Frauen ab

Auch bei den Frauen räumten die Katalanen bei der Auszeichnung für das größte Talent unter 21 Jahren ab. Vicky López wurde genau wie im vergangenen Jahr als größtes Talent im europäischen Frauen-Fußball ausgezeichnet.

Den Erfolg widmete sie ihrer verstorbenen Mutter. „Alles, was ich bin und erreicht habe, verdanke ich dir“, sagte die 20-Jährige auf der Bühne.