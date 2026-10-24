Die deutsche Ü80-Nationalmannschaft krönt sich zum Weltmeister. Das fehlende DFB-Engagement sorgt nun für Unmut.

Eine Woche ist es her, dass die deutsche Ü80-Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien den Titel gewann. Im Finale gelang ein 2:0-Sieg gegen die Auswahl aus den USA.

Der älteste Spieler im deutschen Team, Karl-Heinz Schulze, war am Samstag beim Zweitligaspiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld im Stadion zu Gast. Der 85-Jährige, seines Zeichens Hertha-Fan und Dauerkarteninhaber, sprach vor der Partie bei Sky über seine Erfahrungen in Down Under.

„Es war eine tolle Mannschaft, eine tolle Erfahrung. Wir hatten eine ganz tolle Mannschaft“, erklärte Schulze – und schob eine klare Kritik hinterher: „Es mussten alle durchhalten und wir würden uns freuen, wenn der Fußballverband uns mal unterstützen würde.“

Fehlendes DFB-Engagement empört Mattuschka

Zweitliga-Legende Torsten Mattuschka zeigte sich ob der fehlenden Unterstützung durch den DFB empört. „Es ist armselig vom Verband, vom DFB, euch nicht ansatzweise zu unterstützen, außer ein paar Trikots zu geben. Wirklich hochgradig peinlich“, ärgerte sich TV-Experte.

Vor den Weltmeistern um Schulze verneigte sich Mattuschka. „Chapeau, riesen Respekt an dich, aber auch an alle, die mit dabei waren. Weltmeister in dem Alter, nach Australien zu reisen bei 35 Grad, Fußball zu spielen – ich bin froh, wenn ich in 40 Jahren noch so aussehe wie du“, so der 46-Jährige.

In der Folge stellte Mattuschka die Vorbildfunktion heraus, die die Ü80-Nationalmannschaft für jüngere Menschen hat. „In diesem Alter das noch zu machen, mit deinen Kumpels, die 80 und älter sind, sich so etwas aufzubürden und dann abzuliefern. Geil, und trotzdem maximal schlecht vom DFB.“