Der Chefredakteur von France Football erklärt, warum Lamine Yamal beim Ballon d'Or das Nachsehen hat. Ausgerechnet ein Teamkollege könnte ihm zum Verhängnis geworden sein.

Eine Trophäe nahm Lamine Yamal aus London mit nach Hause, doch die ganz große Krönung blieb aus: Während der Barca-Star erneut als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, musste er sich beim Ballon d’Or mit Rang drei begnügen. Statt des 19-Jährigen nahm Bayern-Torjäger Harry Kane den begehrten Goldenen Ball entgegen.

Doch warum reichte es für den aktuellen Weltmeister in diesem Jahr nicht für die goldene Auszeichnung? Vincent Garcia, Chefredakteur des ausrichtenden Magazins France Football, lieferte nun eine brisante Erklärung. Ausgerechnet Spaniens Weltmeister haben sich bei der Abstimmung offenbar gegenseitig Stimmen weggenommen.

Bei der Ballon-d’Or-Wahl belegte Barca-Star Lamine Yamal den dritten Platz Bei der Ballon-d’Or-Wahl belegte Barca-Star Lamine Yamal den dritten Platz © IMAGO/NurPhoto

Rodri wird Yamal zum Verhängnis

„Wenn man die Stimmen analysiert, sieht man, dass es bei den spanischen Weltmeistern eine Aufteilung zwischen Rodri und Lamine Yamal gab“, erklärte Garcia gegenüber L’Équipe. Seine Einschätzung fiel eindeutig aus: „Rodri hat Lamine bei dieser Wahl Stimmen weggenommen.“

Dabei wird den beiden Stars offenbar der größte Erfolg ihrer Saison zum Verhängnis. Spanien präsentierte sich bei der WM als gnadenloses Kollektiv, ohne dass ein einzelner Spieler alle anderen überragte.

„Es gab eine gewisse Streuung der spanischen Stimmen.“, erklärte Garcia. „Die spanische Nationalmannschaft war eine geschlossene Einheit und eine erstaunliche kollektive Maschine. Deshalb war es für die Jury-Mitglieder fast unmöglich, eine bestimmte Einzelleistung herauszugreifen und zu bevorzugen“, so der Chefredakteur.

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Auch Yamals persönliche WM-Bilanz spielte dabei eine Rolle. Der Barca-Youngster war angeschlagen ins Turnier gestartet und erzielte auf dem Weg zum Titel lediglich einen Treffer. Der Jury lieferte er offenbar nicht die entscheidenden Argumente für die individuelle Krönung.

Kane gewinnt Herzschlagfinale

Profitieren konnte davon vor allem Harry Kane. Der Bayern-Torjäger setzte sich bei der Wahl gegen Kylian Mbappé durch – und das denkbar knapp. Der Engländer lag wohl nur wenige Punkte vor dem Real-Star. Der Abstand war sogar geringer als die 41 Zähler, die Rodri bei seinem Ballon-d’Or-Triumph 2024 von Vinícius Júnior trennten.

Ebenfalls bemerkenswert: Mbappé lag wohl während weiter Phasen der Abstimmung vorne, ehe Kane das Rennen noch drehte.

Kane überzeugte mit einer herausragenden Saison beim FC Bayern. 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft, die nationalen Titel mit den Münchnern sowie das Halbfinale in der Champions League und bei der Weltmeisterschaft lieferten wichtige Argumente.

So viele Punkte durfte die Jury vergeben

Über den Ballon d’Or stimmten 100 ausgewählte Journalisten aus den 100 bestplatzierten Nationen der FIFA-Weltrangliste ab – jeder von ihnen erstellte eine persönliche Top Ten aus den 30 Nominierten. Für den ersten Platz gab es 15 Punkte, für den zweiten zwölf und für den dritten zehn. Entscheidend war am Ende die Gesamtpunktzahl.

Wie knapp das Rennen tatsächlich ausgegangen ist und wie viele Stimmen Rodri seinem spanischen Teamkollegen möglicherweise gekostet hat, dürfte die Veröffentlichung der vollständigen Abstimmungsergebnisse zeigen. Diese sollen am Samstag, den 31. Oktober bekannt gegeben werden.