Eine persönliche Überraschung von Lionel Messi? Ein DFB-Juwel darf sich über ein ganz besonderes Paket freuen.

Brajan Gruda durfte sich über ein Überraschungspaket von Lionel Messi freuen. Der 22-Jährige von RB Leipzig hat ein exklusives Geschenk des achtmaligen Ballon-d’Or-Gewinners erhalten: ein Paar der streng limitierten Adidas-Fußballschuhe „F50 Messi El Ultimo Tango“. Dazu gab es eine signierte Autogrammkarte des Argentiniers.

Seine Begeisterung teilte Gruda auf Instagram: Der Offensivspieler postete ein Foto der Geschenkbox in seiner Story und versah es mit drei Herz-Emojis.

Brajan Gruda erhielt eine Überraschung von Lionel Messi Brajan Gruda erhielt eine Überraschung von Lionel Messi © IMAGO/Picture Point

Messi-Schuhe: Nur 208 Exemplare weltweit

Die Sonderedition hat einen besonderen Hintergrund. Adidas ließ den Schuh anlässlich von Messis 208 Länderspielen für Argentinien produzieren. Weltweit existieren lediglich 208 Paare, eines davon trug der Superstar bei seinem Abschiedsspiel gegen Benin (3:0). Das hellblau-weiße Design mit der „Sol de Mayo“, der Sonne auf der Landesflagge, ist eine Hommage an die argentinische Nationalmannschaft.

Wie Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Bild erklärte, wurden ausgewählte Exemplare an Wegbegleiter und Freunde Messis sowie an Medien und Content Creator verteilt.

Dass auch Gruda zu den Beschenkten gehört, hat einen Grund: Bereits im Herbst 2025 wurde der deutsche Nachwuchsspieler von Messi persönlich als einer von weltweit zehn jungen Profis ausgewählt, die seine Schuhkollektion repräsentieren dürfen.

Für den deutschen U21-Nationalspieler ist das eine besondere Ehre. Schließlich macht Gruda aus seiner Bewunderung für den Weltmeister keinen Hehl. „Ich bin ein Riesenfan von Messi. Er ist der beste Spieler aller Zeiten“, schwärmte er bereits im Februar.

DEINE MEINUNG

Gruda muss um Frankfurt-Einsatz bangen

Ob Gruda seine neuen Schuhe schon beim nächsten Bundesligaspiel präsentieren kann, ist allerdings fraglich.

Der Offensivspieler laboriert weiterhin an den Folgen einer Bauchmuskelzerrung, die er sich bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen zugezogen hatte. Laut Bild konnte er unter der Woche noch nicht sämtliche Einheiten mit der Mannschaft absolvieren.

Ein Einsatz am steht deshalb auf der Kippe.