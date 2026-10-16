Der Bundesliga-Tabellenführer hat auch in Europa viel vor. Der perfekte Auftakt soll Mut machen.

Matthias Ginter nahm nach dem geglückten Start in die Conference League kein Blatt vor den Mund, die Ziele der Breisgauer im Europapokal sind auch in dieser Saison groß. „Wir müssen schon so ehrlich sein und sagen, dass wir sehr weit kommen wollen“, sagte der Abwehrchef nach dem 3:2 (1:1) gegen FK Jablonec bei RTL+: „Wenn man letzte Saison noch im Finale stand, würden wir uns unglaubwürdig machen, wenn wir auf einmal sagen, dass wir gucken wollen, dass wir die Ligaphase überstehen.“

Die Mannschaft sei „sehr, sehr ambitioniert“, betonte Ginter, der im Mai das Endspiel der Europa League mit dem Sport-Club mit 0:3 gegen Aston Villa verloren hatte. Die Conference League sei nun „natürlich ein Wettbewerb, in dem wir nicht so genau wissen, was auf uns zukommt. Aber auch da fuchsen wir uns hoffentlich rein.“ Der Auftakt war obgleich des knappen Ergebnisses vielversprechend, trotz großer Rotation spielte Freiburg die Tschechen größtenteils an die Wand.

„Wir wissen, dass wir auf unseren Kader vertrauen können“, so Trainer Julian Schuster: „Es ist wichtig, dass viele Jungs auf Minuten kommen. Wenn wir das vom Timing her gut hinbekommen, ist es für uns als Gruppe ideal.“ Vincenzo Grifo (15.), ein Eigentor von Dusan Pavlovic (58., nach Videobeweis) und Maximilian Eggestein (65.) besorgten letztlich den Auftakt-Erfolg. Die Laune wurde nur durch das Eigentor von Matthias Ginter (29.) und einen späten Gegentreffer von Garang Kuol (90.+3) etwas getrübt.

„Die Gegentore sind unnötig. Der Gegner hatte wenig Möglichkeiten und hat dafür zu viele Tore geschossen. Wir hatten zwei Phasen, in denen wir etwas nachgelassen haben. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du gewinnst und trotzdem sowas mitnehmen kannst“, sagte Schuster. Schließlich steht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) das Liga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen an. Die am Donnerstag angeschlagen fehlenden Derry Scherhant und Jan-Niklas Beste dürften dann wieder dabei sein.