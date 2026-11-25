Der Streit um die Regionalliga-Reform spitzt sich vor dem Showdown beim DFB-Bundestag zu. Der Bayerische Verband begründet seinen Ansatz.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sieht im Streit um die Regionalliga-Reform angesichts der zeitnahen Abstimmung eine Erweiterung der 3. Liga als einzig sinnvolle Option.

„Dieses Tempo haben nicht wir vorgegeben. Im Gegenteil: Wir haben immer davor gewarnt, eine so grundlegende Reform im Schnell-schnell-Verfahren durchzusetzen“, sagte Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), auf SID-Anfrage. Mit der Einberufung eines Außerordentlichen Bundestages durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den 18. Dezember sei „enormer Zeitdruck“ entstanden.

Die Vereine in Bayern hätten sich mehrheitlich gegen das in anderen Regionen bislang präferierte Kompassmodell ausgesprochen. Deshalb habe der Verband versucht, Alternativen zu entwickeln und auch ein Zwei-Phasen-Modell zu erarbeitet. Dies sei aber in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar. „Unter diesem erheblichen Zeitdruck ist aus unserer Sicht eine Aufstockung der 3. Liga die einzige Lösung, die sich realistisch und rechtlich sauber umsetzen lässt“, betonte Kern.

Dementsprechend werde man für dieses 22/5-Modell auch einen Antrag stellen. Diese Variante für die seit Jahren diskutierte Aufstiegsfrage habe man entgegen aller Kritik auch keineswegs „aus dem Hut gezaubert“, führte Kern aus: „In der zweiten Sitzung der vom DFB einberufenen Arbeitsgruppe am 15. Januar 2026 bestand unter allen teilnehmenden Vereins- und Regionalliga-Träger-Verantwortlichen Einigkeit, dieses Modell zumindest näher und sachgerecht zu prüfen.“

DEINE MEINUNG

Der DFB habe diese Prüfung aber „nicht weiterverfolgen“ wollen. Mit Bernd Neuendorf an der Spitze positionierte sich der Verband zuletzt stattdessen für das Kompassmodell. Hierbei seien „weiterhin existenzielle Fragen offen“, erklärte Kern, viele Vereine würden dies deutschlandweit nun „beim näheren Hinsehen auch feststellen“. Auch wenn man um die Sorgen der Drittligisten beim 22/5-Modell wisse und diese „ernst“ nehme, halte man diese Variante angesichts der Kurzfristigkeit derzeit für die sinnvollste Lösung.