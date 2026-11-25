Der Vertrag der Nationalspielerin läuft im Sommer 2027 aus. In München fühlt sie sich wohl, muss aber bald eine Entscheidung treffen.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl hat ihre Zukunft beim Double-Gewinner Bayern München weiter offengelassen. „Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht und setze mich bei der Entscheidung auch nicht unter Druck“, sagte die 25-Jährige im Interview mit der Sport Bild auf die Frage, ob sie ihren im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag verlängern werde.

„Ich finde es schwer, mich zu entscheiden, solange ich alle drei Tage Spiele habe und dazwischen immer trainiere. Daher nehme ich die Winterpause gern dafür“, führte Bühl weiter aus. Immer wieder wird die Leistungsträgerin der Münchnerinnen mit dem Champions-League-Sieger FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Mit Blick auf eine mögliche Auslandsstation sagte Bühl: „Ich muss das richtige Bauchgefühl dabei haben, wo ich mich wohlfühle und wo ich meine Leistungen bestmöglich abrufen kann.“ Fußball sei „ein großes Thema“ in ihrem Leben, „aber eben nicht alles. Ich kann nur gut sein, wenn für mich alles passt“, erklärte Bühl. Im Moment habe sie bei Bayern „ein gutes Gefühl. Solange das so ist, machst du dir keine Gedanken. Aber mein Vertrag läuft aus, und da muss ich eine Entscheidung fällen“.

Vor der Winterpause stehen für Bühl zunächst mit den DFB-Frauen noch die beiden Testspiele gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0.15 Uhr) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio an. Mit Bayern bestreitet die Flügelspielerin bis Weihnachten noch zwei Partien in der Bundesliga und bekommt es in der Champions League am 16. Dezember mit Barcelona zu tun.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1