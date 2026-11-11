Sepp Blatter teilt im Spiegel mächtig gegen seinen Nachfolger aus.

Ein „Diktator“, den man „in die Psychiatrie schicken“ sollte: Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat ein vernichtendes Urteil über seinen Nachfolger Gianni Infantino gefällt. „Infantino kennt keine Grenzen mehr“, sagte der 90 Jahre alte Schweizer im Interview mit dem Spiegel über seinen Landsmann: „Er begreift das alles nicht. Ich meine, vielleicht sollte man Infantino einmal in die Psychiatrie schicken.“

Alternativ zu einer Untersuchung von Infantinos Geisteszustand könnte sich Blatter auch sportrechtliche Konsequenzen vorstellen. „Es gibt noch einen anderen Weg, den zum Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne. Dort könnte man ihn anklagen, weil er mit seinem Verhalten gegen die FIFA-Statuten verstößt“, sagte er: „Beim Friedenspreis hat er niemanden vorher gefragt, das ist ein Punkt, den man beim CAS vorbringen muss.“ Dieser Preis war 2025 auf Betreiben Infantinos neu geschaffen worden und an Donald Trump überreicht worden.

In Blatters Augen sei sein Nachfolger seit dem Beginn der Freundschaft mit dem US-Präsidenten falsch abgebogen. „Die FIFA leidet. Sie wird gegenwärtig geführt von einem Menschen, der sich verblenden ließ. Die Zusammenkunft mit Donald Trump hat Gianni Infantino verändert“, sagte Blatter: „Er glaubt, er sei auserkoren, die populärste Sportart der Welt zu monopolisieren. Nun gibt es aber führende Leute in der Fußballorganisation, die das nicht gut finden. Sie wollen ihn absetzen.“

Laut Blatter führe sich Infantino im Weltverband als Alleinherrscher auf: „Er ist ein Diktator. Leute in der FIFA erzählen mir, dass niemand mit ihm zusammen im Lift fahren dürfe. Er ist ‚untouchable‘, unberührbar.“

Blatter, der 2015 sein Amt räumen musste, ehe Infantino 2016 übernahm, hofft auf eine Abwahl des wegen seiner Alleingänge vor allem beim gescheiterten Verkauf der WM-Rechte heftig umstrittenen Nachfolgers. „Der europäische Fußballverband UEFA macht zwar viel Druck, aber wenn man Infantino bis zur nächsten Präsidentenwahl im März nicht wegbekommt, wird er wiedergewählt. Man muss jetzt schauen, wie man ihn loswird“, sagte Blatter, der in Erfahrung gebracht haben will: „Es gibt einen Plan der UEFA, in der kommenden Woche werden sie einen Gegenkandidaten benennen.“

DEINE MEINUNG

Blatter hat einen persönlichen, wenngleich wenig wahrscheinlichen Wunschkandidaten: Sebastian Coe, Chef des Leichtathletik-Weltverbandes und 2025 im Kampf um die IOC-Präsidentschaft unterlegen. „Coe war ja auch schon Vorsitzender der FIFA-Ethikkommission. Er ist eine starke Persönlichkeit. Ein Präsident aus dem Mutterland des Fußballs, aus England, wäre gut“, sagte Blatter. Über etwaige Ambitionen Coes ist nichts bekannt.