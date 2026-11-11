Sepp Blatter übt einmal mehr scharfe Kritik an Gianni Infantino. Der ehemalige FIFA-Chef stellt gar die geistige Verfassung seines umstrittenen Nachfolgers infrage.

Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter hat seinen Nachfolger Gianni Infantino in einem Interview mit dem Spiegel massiv kritisiert und dabei sogar dessen geistige Verfassung infrage gestellt. Er schimpfte über mehrere umstrittene Entscheidungen Infantinos, darunter die Aussetzung einer Rotsperre während der Weltmeisterschaft sowie die Vergabe eines Friedenspreises an US-Präsident Donald Trump.

Besonders empört zeigte sich Blatter über die Aufhebung der Rotsperre gegen den US-Spieler Folarin Balogun nach einem Telefonat zwischen Trump und Infantino. „Die Rote Karte. Das ist das Schlimmste. Statuten kann man interpretieren. Aber Spielregeln müssen für alle gelten, die kann man nicht interpretieren“, sagte der 90-Jährige.

Gianni Infantino steht als FIFA-Präsident seit längerer Zeit in der Kritik Gianni Infantino steht als FIFA-Präsident seit längerer Zeit in der Kritik © IMAGO/STEINSIEK.CH

Auch die Verleihung eines FIFA-Friedenspreises an Trump bezeichnete Blatter als schweren Fehler. „Das war peinlich. Warum macht er so etwas?“, sagte der ehemalige Verbandschef. Die FIFA habe nach der WM 2010 in Südafrika die Chance gehabt, als Friedensstifter wahrgenommen zu werden. Stattdessen habe Infantino einen Preis an „jemanden, der kurz darauf Krieg gegen Iran führt“ vergeben. Blatter urteilte: „Das ist ja Wahnsinn.“

Blatter: Infantino in die Psychiatrie – oder anklagen

Den schärfsten Angriff formulierte der Schweizer im Zusammenhang mit dem inzwischen gescheiterten Vorhaben, Anteile an den Vermarktungsrechten der Fußball-WM an eine Investorengruppe um den mit Trump familiär verbandelten Joshua Kushner zu verkaufen. „Infantino kennt keine Grenzen mehr. Er begreift das alles nicht. Ich meine, vielleicht sollte man Infantino einmal in die Psychiatrie schicken“, sagte Blatter.

Alternativ brachte der ehemalige FIFA-Präsident rechtliche Schritte gegen seinen Nachfolger ins Spiel. „Es gibt noch einen anderen Weg, den zum Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne. Dort könnte man ihn anklagen, weil er mit seinem Verhalten gegen die FIFA-Statuten verstößt“, erklärte Blatter.

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Als möglichen Anlass nannte er unter anderem die Friedenspreis-Verleihung, die Infantino seiner Darstellung zufolge ohne vorherige Abstimmung mit den relevanten FIFA-Gremien vorgenommen habe.

Kritik äußerte Blatter auch am laufenden Wahlkampf des FIFA-Präsidenten. Nach seinen Angaben dürfe ein Amtsinhaber in dieser Phase nicht auf die Infrastruktur und Ressourcen des Weltverbands zurückgreifen. „Als ich Präsident war, habe ich pedantisch darauf geachtet. Was Infantino macht, ist das pure Gegenteil“, sagte er.

Sepp Blatter spricht über Gianni Infantino Sepp Blatter spricht über Gianni Infantino © IMAGO/Anadolu Agency

Blatter wendet sich auch an den DFB

Auf die Frage, wer gegen Infantino vorgehen könne, antwortete Blatter, dass grundsätzlich „jeder einzelne Spieler“, ebenso eine Konföderation oder ein Nationalverband klagen könne. Als Beispiel nannte er ausdrücklich auch den Deutschen Fußball-Bund. Ein solches Vorgehen würde seiner Ansicht nach „einen Aufschrei geben“.

Infantino stellt sich derzeit erneut zur Wahl als FIFA-Präsident und wirbt weltweit um Unterstützung der 211 Mitgliedsverbände.

Dass ausgerechnet Blatter zu den schärfsten Kritikern seines Nachfolgers gehört, ist nicht ohne Ironie. Auch der langjährige FIFA-Chef – der wie Infantino aus dem Schweizer Kanton Wallis stammt – stand während seiner 17-jährigen Präsidentschaft immer wieder in der Kritik. Ihm wurden Intransparenz, Vetternwirtschaft und eine mangelhafte Aufarbeitung von Korruptionsvorwürfen innerhalb des Weltverbands vorgeworfen. 2015 wurde Blatter im Zuge der FIFA-Krise suspendiert und später von allen Fußball-Aktivitäten ausgeschlossen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.