Der Werkself fehlt es gegen den französischen Traditionsklub an Durchschlagskraft. Nach einem Fehler im Aufbau fällt das entscheidende Tor.

Bayer Leverkusen hat in der Europa League nach einer schwachen Vorstellung erstmals Punkte liegengelassen. Die ideenlose Werkself unterlag dem französischen Traditionsklubs Olympique Marseille vor heimischem Publikum mit 0:1 (0:0) und kassierte im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug einen Dämpfer. Amine Gouiri (77.) traf für Marseille in einer zähen Partie zum Auswärtssieg.

Nach drei Erfolgen zum Start stehen die Rheinländer im zweithöchsten europäischen Wettbewerb mit neun Punkten aber weiterhin gut da. Bayer verpasste es, sich Schwung für das Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) zu holen. Dort ist die ambitionierte Werkself nach zwei Liganiederlagen in Folge und dem Rückschlag gegen Marseille unter Druck.

Europa League: Gouiris Tor besiegelt Bayer-Pleite

Gegen den Tabellensechsten der Ligue 1 verzichtete Bayer-Trainer Carles Martínez auf Experimente und eine große Rotation, in der Offensive begannen die Leistungsträger Ibrahim Maza und Patrik Schick. Auch Innenverteidiger Facundo Medina durfte gegen seinen Ex-Klub ran.

Und der Argentinier war in der Defensive früh gefordert, denn Marseille machte das Spiel. Bayer-Keeper Mark Flekken parierte stark gegen Gouiri (7.). Leverkusen bekam erst ab Mitte der ersten Halbzeit immer mehr Zugriff auf das Spiel, der Ball lief nun besser durch die eigenen Reihen. Torchancen sprangen für den ideenlosen Bundesligisten bis zu dem zu zentralen Abschluss von Maza (34.) aber nicht heraus. Miguels abgefälschter Schuss landete kurz vor der Pause auf der Latte (42.).

Auch nach der Pause fehlte es der Partie an Tempo und Spielwitz. Schick (55.) schoss nach einem Freistoß drüber. Marseilles Geoffrey Kondogbia setzte einen Distanzschuss nur knapp vorbei (64.). Beide Teams scheuten das ganz große Risiko. Dann traf Gouiri sehenswert.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach