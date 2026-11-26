Interne FIFA-Daten werden bei einem Hackerangriff gestohlen. Eine bekannte Cyberkriminellengruppe soll hinter der Attacke stehen.

Mitten im Machtkampf um Präsident Gianni Infantino muss sich der Fußball-Weltverband FIFA auch noch mit Internetkriminalität auseinandersetzen. Die FIFA bestätigte einen „kürzlich erfolgten“ Cyberangriff, bei dem interne Daten entwendet wurden. Demnach sind Hacker in die Systeme eingedrungen und haben sich „unbefugten Zugang zu einem begrenzten Umfang personenbezogener und geschäftlicher Informationen“ verschafft.

„Die FIFA verurteilt die rechtswidrige Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen, insbesondere personenbezogener Daten, aufs Schärfste“, hieß es vom Weltverband: „Derartige Handlungen stellen eine schwerwiegende und inakzeptable Verletzung der Privatsphäre dar und können erhebliche Konsequenzen für die betroffenen Personen haben.“

Um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, arbeitet die FIFA laut eines Sprechers „eng mit den zuständigen Behörden, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, zusammen“. Der Weltverband mit Sitz in Zürich beschäftigt rund 700 Mitarbeiter.

Interne FIFA-Daten in Forum veröffentlicht

In der vergangenen Woche hatte die Cyberkriminellengruppe Handsome Boy Hacking Club (HBHC) behauptet, mehr als zwölf Gigabyte FIFA-Daten entwendet zu haben. Da ein Erpressungsversuch offensichtlich erfolglos geblieben ist, veröffentlichte die Gruppe die gestohlenen Daten in einem Forum für Cyberkriminelle.

Bei den Daten soll es sich unter anderem um Einwanderungsdokumente, Finanzunterlagen, juristische Dokumente sowie Informationen zur Verbandsführung handeln.